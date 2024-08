Olympische kampioenenmaker Jacco Verhaeren keert terug bij zwembond

Jacco Verhaeren uit Rijsbergen maakt een opmerkelijke comeback bij de Nederlandse zwembond KNZB. De 55-jarige zwemcoach, die onder anderen olympische kampioenen Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo onder zijn hoede had in het verleden, gaat vanaf 1 september aan de slag als Performance Strateeg Topzwemmen.

Verhaeren combineert zijn werkzaamheden bij de KNZB met zijn functie binnen het sportief managementteam bij de wielerploeg Team Visma- Lease a Bike.

Van 2006 tot 2014 was Verhaeren ook al werkzaam bij de KNZB, toen als technisch directeur. Vervolgens maakte hij de overstap naar de Australische zwembond, waar hij bondscoach werd van de Australische zwemmers.

In 2021 trok de Franse zwembond Verhaeren aan als directeur en kreeg hij de volledige eindverantwoording over de Franse zwemploeg. Onder zijn leiding veroverde Frankrijk bij de voorbije Olympische Spelen zeven medailles. Uithangbord Léon Marchand was goed voor vier gouden medailles. Daarnaast pakten de Franse zwemmers ook nog eenmaal zilver en twee keer brons.

Win-win-voordelen

De Nederlandse zwemploeg boekte in Parijs maar twee medailles. Caspar Corbeau won brons op de 200 meter schoolslag en dat deed ook Tes Schouten bij de vrouwen op dezelfde afstand.



Sjors Lommerts, technisch directeur van de zwembond: "Dat Jacco ook één van de sportieve managers wordt bij wielerploeg Team Visma-Lease a Bike, zien we als een meerwaarde, zoals zij dat omgekeerd ook zien. Jacco is altijd een groot voorstander van kruisbestuiving geweest. Hij weet als geen ander wat de ene sport van de andere kan leren, welke overeenkomsten en win-win-voordelen er zijn en hoe je die kunt inzetten om er samen beter van te worden."