Huldiging gouden baanwielrenner Harrie Lavreysen live bij Omroep Brabant

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel is dé gouddelver van de Olympische Spelen in Parijs. De baanrenner sleepte liefst op drie onderdelen de gouden medaille in de wacht. Dat maakt hem de beste Nederlandse olympiër aller tijden op de Zomerspelen. De gemeente Bergeijk trekt donderdag alle registers open om hun sportheld in het zonnetje te zetten. Omroep Brabant volgt de huldiging van Lavreysen op de voet. De uitzending is bij Omroep Brabant online en op tv te volgen vanaf kwart voor acht 's avonds.

De huldiging is donderdag in het Kloosterpark in het dorp. 'Hattrick Harrie' wordt donderdagavond rond halfacht thuis opgehaald met een platte kar. Na een zegetocht door Luyksgestel komt de baanrenner rond acht uur in het park aan in het Kloosterpark. Daar zal de krachtpatser worden gehuldigd. Na de huldiging is er een feest voor Harrie en alle dorpsgenoten. Met de Spelen van Parijs nog vers in het geheugen is Lavreysen de succesvolste Nederlandse man ooit op de Olympische Spelen. De gemeente werkt samen met zo'n honderd vrienden, familie, verenigingen en andere vrijwilligers om er een feest van te maken voor de gouden baanwielrenner. Met deze status is hij de onbetwiste koning van de Spelen, vindt de gemeente Bergeijk. Daarom is iedereen welkom bij de huldiging van Harrie en de afterparty. De laatste wedstrijd die de baanwielrenner tijdens de afgelopen Spelen reed, werd in zijn thuisdorp Luyksgestel door familie, vrienden en fans gevolgd: