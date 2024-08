Wat kun je als verhuurder tegen huurder die huis in puin achterlaat?

Het huis van Corrianne Noppen uit Kaatsheuvel is door haar huurder in puin achtergelaten. De schade is enorm en goed voor zo'n dertigduizend euro. En met de voormalige huurder krijgt ze geen contact meer. Dat is slecht nieuws voor Corrianne, want de kans is heel groot dat ze de kosten zelf moet gaan betalen. "Van een kale kip kun je niet plukken."

Corrianne verhuurde haar huis zo'n zeven jaar lang aan een man. Het ging altijd goed, tot hij stopte met het betalen van de huur. Na vier maanden nam de verhuurster een advocaat in de arm. De man zou vertrekken. Maar als hij de sleutels aan Corrianne teruggeeft, blijkt het huis er enorm slecht aan toe te zijn. Het huis is in een onleefbare staat achtergelaten. Iedere kamer ligt vol rommel en uitwerpselen van huisdieren. De keuken is verrot en ook de badkamer moet worden vervangen. Corrianne heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld dat het huis komt opruimen en schoonmaken. De schade is goed voor zo'n dertigduizend euro. LEES OOK: Huurder laat puinhoop in huis achter: 'Tienduizenden euro's schade' Die kosten zal ze waarschijnlijk zelf moeten betalen. Dat verwacht Kavish Partiman van Vastgoed Belang, branchevereniging van particuliere verhuurders in vastgoed. Hij ziet dit probleem vaker bij verhuurders. "Veel van onze leden lopen hier tegenaan. Iemand betaalt de huur niet meer en laat het pand beschadigd en met troep achter. Daar kun je als verhuurder eigenlijk vrij weinig tegen doen", weet hij.

Corrianne heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de boel op te ruimen (foto: Noël van Hooft).

Verhuurders hebben wel verzekeringen, zoals een opstalverzekering en inboedelverzekering. Dan krijg je geld terug als jouw woning of spullen beschadigd zijn geraakt. Maar dat is vaak niet toereikend. "Opstal gaat bijvoorbeeld om de basisdingen, zoals het dak en fundering van het pand. Maar het zit 'm vaak in de details. Als kranen, toiletpotten, muren of douchecabines kapot zijn, krijg je dat nooit volledig terug. En dan hebben we het nog niet eens over kosten voor het opruimen en schoonmaken van de woning. Iemand moet daarvoor betalen", zegt Partiman. En die iemand is dus vaak de verhuurder. "Iemand die een huis met schade achterlaat, heeft in negen van de tien gevallen ook een huurachterstand. Je kunt de borgsom wel inhouden, maar zie het andere geld maar eens terug te krijgen. Van een kale kip kun je niet plukken." Bekijk hier hoe het huis van Corrianne was achtergelaten (de tekst gaat verder onder de video):

Verhuurders kunnen via de rechter proberen hun geld terug te krijgen. Maar de vraag is hoeveel dat oplevert. Want als iemand geen geld heeft, valt er dus weinig terug te krijgen. En de juridische procedures kosten ook geld. "Het is een makkelijke gedachte om maar gewoon naar de rechter te stappen. Je krijgt dan vaak wel je gelijk, maar uiteindelijk kun je alsnog geen geld terugkrijgen en zit je met hoge kosten voor de procedure. Dus verhuurders moeten uiteindelijk maar incasseren." Dit komt volgens Partiman enorm vaak voor. "Bijna iedere verhuurder heeft dit in mijn ervaring wel eens meegemaakt. Vaak ook voor duizenden euro's schade", weet hij. De enige manier om zoiets te voorkomen, zit 'm volgens Partiman in het voortraject. "Verhuurders proberen een nieuwe huurder zo goed mogelijk te screenen. Dus kijken ze of hun inkomen genoeg is om te huur te betalen en bellen soms met vorige verhuurders om te kijken of diegene afspraken nakomt. Maar je kunt het risico nooit helemaal wegnemen."