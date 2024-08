Slaapwandelende vrouw (61) valt uit slaapkamerraam en raakt zwaargewond

Een 61-jarige vrouw uit Berlicum is zwaargewond geraakt nadat zij uit het slaapkamerraam was gevallen. Dat gebeurde dinsdagnacht in een huis aan de Koesteeg. De vrouw liep bij de val verwondingen op aan haar schouder/bovenarm en achterhoofd.

Gezien de ernst van de verwondingen werd een trauma-arts met een helikopter naar de plek van het ongeluk gebracht. Het slachtoffer is met de helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw is gevallen tijdens het slaapwandelen.