Tini doodde zijn vrouw, maar deed dat naar eigen zeggen in zijn slaap

Nee, hij heeft zijn vrouw nooit willen vermoorden. De 67-jarige Tini van de D. uit Veghel is er duidelijk over. En toch is zijn vrouw Hanny (64) door hem gewurgd in de vroege ochtend van 25 september vorig jaar, in de slaapkamer. Van de D. herinnert zich niet meer dat hij is opgestaan en zijn vrouw heeft gewurgd. Het moet te maken hebben met een slaapstoornis, denkt hij. Deskundigen zien geen hard bewijs voor zijn verhaal, maar kunnen het ook niet uitsluiten.

Een bijzondere situatie donderdag in de rechtbank in Den Bosch. De eerste uren van de rechtszaak tegen Tini van de D. werden niet besteed aan de moord zelf, maar aan het rapport van twee neurologen die Tini hebben onderzocht.

Grote vraag is of het mogelijk is dat Tini een slaapstoornis heeft, waardoor zijn spieren niet helemaal verslappen tijdens de diepe slaap, zoals bij andere mensen het geval is. Zowel de rechtbank als de advocaat van Tini als het Openbaar Ministerie hebben veel vragen. Maar de conclusie is uiteindelijk heel wetenschappelijk: Tini zit in een grijs gebied. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd en er is geen bewijs dat hij te veel spieractiviteit heeft tijdens zijn slaap, waardoor hij misschien zijn vrouw vermoord heeft.

De neurologen onderzochten of de enge dromen die Tini maanden voor de moord had, hebben kunnen leiden tot ongewild gek of agressief gedrag in zijn slaap. Normaal leiden enge dromen niet tot actie, omdat er geen signalen naar de inactieve spieren gaan. In het geval van Tini werd onderzocht of zijn spieren wel te actief waren in zijn slaap, maar echt uitsluitsel dat dat bij Tini het geval was, vonden de deskundigen niet.

Zeker is dat Hanny met een snoer van het bedlampje is gewurgd door Tini. Daar zijn alle partijen het wel over eens. Tini herinnert zich dat niet meer, hoewel hij meteen na de moord nog wel alle details aan de politie vertelde. In de rechtbank vertelde hij dat hij nog wel weet hij dat hij die 25e september rond half negen wakker werd. Hij probeerde Hanny wakker te maken, maar die wilde nog even slapen.

Tini stond wel op en trok op de overloop zijn kleren aan. Daarna ging hij terug de slaapkamer in, deed zijn schoenen aan, die naast het bed stonden en deed de lamellen open om te kijken wat voor weer het was. “En daarna weet ik alleen nog dat ik 112 belde bij de buurman”, vertelde Tini aan de rechters. ”Wat ik in de tussentijd heb gedaan, weet ik niet meer.”

Volgens een van de deskundigen kan het verhaal van Tini niet kloppen. Je aankleden en je schoenen aantrekken zijn eigenlijk te complexe handelingen om in je slaap te doen, vond zij. Maar Tini heeft zijn lezing toch echt drie keer aan de politie verteld en hield die ook vol in de rechtbank.

De familie, vrienden en buren snappen niet hoe Tini dit heeft kunnen doen, want zo is hij helemaal niet. De relatie was na 37 jaar huwelijk nog steeds goed. Hij was net een paar maanden met pensioen. “We hadden het goed”, vertelde Tini, die een dochter en een zoon heeft en drie kleinkinderen. “En dat gejaagde gevoel dat ik in juli nog had, was er ook niet meer.”

De zoon en dochter spraken mooie woorden over hun vader. Ja, ze waren verbijsterd dat hun vader hun moeder had vermoord. En ze wisten ook meteen dat dit niks voor hun vader was. Ze hoopten dat het rapport over de slaapstoornis een verklaring zou opleveren.

“Hij was een lieve man, vader en opa en had nog een mooie toekomst voor zich”, vertelden ze. “Nu zijn we ons mam én ons pap kwijt. Hij is ook slachtoffer of patiënt”, vinden ze. En ze zijn van mening dat hij geen straf verdient. “We willen samen met hem rouwen. We zijn al genoeg gestraft.”

Tini barstte in huilen uit nadat zijn zoon en dochter naast hem hun verhaal hadden gedaan. Hij kijkt elke dag naar de foto’s van zijn familie, die hij elke dag moet missen. Hij wil ook het liefst naar huis, vertelde hij. Gelukkig komen veel familieleden en vrienden hem wel bezoeken in de gevangenis, zo vertelde hij.

De officier van justitie ging uit van opzet. Ze veegde de theorie dat Tini zijn vrouw in zijn slaap heeft vermoord van tafel. “Hanny lag dood onder de dekens aan zijn kant van het bed, met het snoer van de lamp om haar nek”, zo legde ze uit.

Volgens haar is het niet mogelijk dat Tini zoveel handelingen in zijn slaap heeft gedaan voor hij zijn vrouw wurgde. En dat hij het ongewild in zijn slaap heeft gedaan, acht zij ook onmogelijk. “Dan had hij onder haar moeten liggen of juist aan haar kant van het bed. En als hij na de moord pas zijn schoenen had aangedaan op de rand van het bed, had hij op haar moeten zitten.”

De officier gaat ervanuit dat Tini zijn vrouw met opzet heeft vermoord. Het motief is onduidelijk. Volgens haar moeten de stoppen zijn doorgeslagen bij Tini en heeft hij met opzet het snoer rond de nek van zijn vrouw langere tijd aangetrokken. De buurman vond hem erg agressief toen hij 112 wilde bellen. En op de vraag waarom hij dit gedaan had, antwoordde hij toen: ‘Ik had er zin in’.

Ze eiste dan ook zeven jaar cel voor doodslag.

De advocaat van Tini wil juist dat de rechtbank wel rekening houdt met de slaapstoornis. Hij wees de rechtbank erop dat Tini wat minder begaafd is en daardoor ook niet in staat is bewust een ander beeld te schetsen. Hij heeft geen motief en hij is niet gewelddadig. Tini heeft dit, zonder het te willen, in zijn slaap gedaan en moet daarom zo snel mogelijk op vrije voeten komen, zo bepleitte hij.

De rechtbank doet op 29 augustus uitspraak in deze zaak.