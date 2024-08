Een vrouw is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij op camping De Maashorst aan de Palmstraat in Schaijk. De vrouw was ondanks haar verwondingen aanspreekbaar.

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er landde ook een traumahelikopter. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek op de camping.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.