Zwaargewonde bij steekpartij is beheerder van camping, man opgepakt

Een vrouw (59) is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een steekpartij op camping De Maashorst aan de Palmstraat in Schaijk. De vrouw is een beheerder van de camping. Ze is ondanks haar verwondingen aanspreekbaar. Een 24-jarige man uit Drunen is thuis opgepakt.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek op de camping. Dat onderzoekt vindt vooral plaats in en rondom het receptiegebouw bij de ingang. Gewonde en arrestatie

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er landde ook een traumahelikopter dichtbij de plek van de steekpartij. De 24-jarige verdachte vertrok na de steekpartij van de camping in een auto, meldt de politie. Agenten hielden hem even later in zijn huis in Drunen aan. De man zit vast op het bureau.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision.

