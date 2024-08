Eugènie Herlaar overleden: ze was de eerste vrouwelijke nieuwslezeres

Eugènie Herlaar, de eerste vrouwelijke presentator van het NOS Journaal, is woensdagochtend overleden na een kort ziekbed. Dat laat haar familie aan de NOS weten. Ze was 84 jaar. Herlaar woonde lange tijd in Teteringen en Oosterhout.

De geboren Curaçaose kwam op haar achtste met haar familie naar Nederland. Na haar schooltijd had ze veel banen binnen de media. Ze werkte als omroepster bij Radio Nederland Wereld Omroep, maakte reportages en las het nieuws.

Herlaar begon in 1965 bij de nieuwsorganisatie. Een paar jaar eerder schreef ze in 'een dolle bui' een brief aan de NOS met de vraag waarom er geen vrouwen te horen waren, meldt de omroep. Herlaar stopte, na enkele tussenpauzes, in 1976 bij het journaal.

In de jaren 60 zat het publiek nog niet te wachten op een vrouwelijke nieuwslezer, zo leek het. Dat was gebleken uit een proef bij de BBC. Vrouwen straalden geen autoriteit uit, zo oordeelden de kijkers. Het idee was dat vrouwen te emotioneel zouden zijn bij gevoelige onderwerpen. En hielden ze hun emoties wel in bedwang, dan waren ze te kil, schrijft de NOS in de memoires van Herlaar.

Toch werd ze uitgenodigd voor een test en mocht in 1965 aan de slag. Na een korte tijd achter de schermen, verscheen de presentatrice al vrij snel in beeld als verslaggever en nieuwslezer.