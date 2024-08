Brug kan niet meer dicht: A29 staat in beide richtingen muurvast

De Volkerakbrug op de A29 bij Willemstad kan woensdagavond niet meer dicht door een technische storing. Dat zorgt ervoor dat het verkeer muurvast staat voor de brug, zowel richting Bergen op Zoom als Rotterdam.

Aan beide kanten van de brug staan files tussen de drie en vier kilometer lang. De brug staat open.

"Tegen ons is door de politie gezegd dat het nog wel even gaat duren", zegt een vrouw die in de file staat richting Rotterdam. Ze is net terug van vakantie uit Frankrijk en zegt sinds kwart over zes vast te staan.



Omleiding

Er is een omleiding ingesteld.

Verkeer richting Rotterdam kan Dordrecht volgen via de A59, A17, A16 en A15. Verkeer richting Bergen op Zoom moet Dordrecht volgen via de A15, A16, A17 en A58.