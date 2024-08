Achttien miljoen mensen in Nederland, bekijk hier de groei in jouw gemeente

Nederland passeert deze donderdag de grens van achttien miljoen inwoners, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een schatting. Sinds 2016 zijn er een miljoen inwoners bijgekomen. In onze provincie kent Boekel de grootste stijging. Bekijk hieronder de bevolkingsgroei in jouw gemeente.

In Boekel is het inwonersaantal tussen 2016 en 2024 gestegen met 10,1 procent. Ook in Eindhoven, Bernheze, Eersel, Best en Son en Breugel steeg het inwonersaantal de afgelopen jaren aanzienlijk.

Vooral door buitenlandse migratie

Volgens het CBS komt de huidige bevolkingsgroei voornamelijk door buitenlandse migratie. De nieuwe inwoners komen vooral uit Oekraïne en Syrië.

Het is niet te traceren wie precies de achttien miljoenste Nederlander is, vertelt een woordvoerder van het CBS. Dat komt doordat nieuwgeborenen en immigranten per gemeente in groepen worden doorgegeven. Wel is de kans volgens hem groter dat het om een immigrant gaat dan om een pasgeboren kind, omdat de groei in die groep groter is dan bij baby's.