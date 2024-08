Samen huizen bouwen is goedkoper, maar kost heel erg veel tijd

Jongeren die in hun gemeente een eigen huis willen bouwen moeten een lange adem hebben. Het kan zomaar jaren duren voordat de eerste steen kan worden gelegd. Dat merkten ook Jeroen den Brok en Matthijs van Diepen uit Ravenstein. Al in 2021 meldden ze zich aan voor een woningbouwproject in hun eigen stadje en pas sinds kort weten ze waar hun huizen precies gaan komen. En dan moeten ze nog worden gebouwd.

Jeroen(28) en Matthijs(27) zijn twee vrienden uit Ravenstein die heel wat vrijwilligerswerk in het stadje hebben gedaan. Daarom werden ze door de gemeente gevraagd, als twintigers, eens mee te denken over het woningbouwproject op zogeheten CPO-basis. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat betekent dat er geen projectontwikkelaar bij de bouw betrokken is, maar dat je dat als groep gezamenlijk doet, in een vereniging. Matthijs: “Er gaat zo een hele partij tussenuit waardoor het gemiddeld 15 tot 20 procent goedkoper wordt om een eigen huis te bouwen. Dat sprak ons wel aan.” Maar het is heel veel werk en je moet vooral geduld hebben als je aan zo’n langdurig project begint. Matthijs en Jeroen stapten er in en richten met anderen al in 2021 een vereniging op. Ze kregen van de gemeente 4500 vierkante meter waarop 22 tot 26 huizen kunnen worden gebouwd. Gezamenlijk beslissen ze dan hoe de verdeling van de kavels gaat en hoe de huizen gebouwd gaan worden.

"Je merkt dat de noodzaak voor woningen in Ravenstein zo groot is"

Drie jaar later is eindelijk duidelijk waar precies hun wijkje komt. De twee mannen wonen straks, met zo’n twintig anderen, op het hoofdveld van Voetbal Vereniging Ravenstein, de club waar Matthijs ook voetbalt. De club moet verdwijnen en gaat samen met de voetbalclub in Demen, 5 kilometer verderop. Tot groot verdriet van veel voetballers. Voor Matthijs een dubbel gevoel: “We gaan het enorm missen hier. Maar je merkt dat de noodzaak voor woningen in Ravenstein zo groot is dat ook een hoop mensen zien dat er echt moet worden gebouwd.” Naast de CPO-huizen van Matthijs en Jeroen komen er ook sociale huurwoningen en gewone koopwoningen op het terrein van de voetbalclub. Matthijs wijst aan waar hun huizen komen: “Ons wijkje komt op de plaats van het hoofdveld en gedeeltelijk op de grond waar nu de kantine staat.” Om er lachend aan toe te voegen: “We laten de biertap staan, heb ik al gezegd”.

"Een gezamenlijk bankje waar ze de vrijdagmiddagborrel houden, dat spreekt mij wel aan”