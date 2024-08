Kinderen springen door brandende hoepels: 'Ik wil stuntman worden'

Vliegen als Superman, neergeschoten worden met een nepgeweer en springen door een brandende hoepel. Voor één dag waren Oosterhoutse kinderen een echte stuntman. “Vet, want het is best gevaarlijk.”

“Je kan allemaal vette stunts doen. Het ziet er echt uit alsof je dingen doet die professionals ook doen”, vertelt Marnix (8). Hij is één van de bijna dertig kinderen die naar de gymzaal in de Ridderstraat zijn gekomen voor een workshop van een echte stuntman. Terwijl kinderen vanaf een klimrek op een dikke mat vallen, zwaardvechten en door de lucht vliegen als Superman, vertelt Marnix dat hij thuis ook stunts uithaalt. Salto’s op de trampoline zijn zijn specialiteit. En als zijn vader boodschappen doet, speelt hij stiekem met lucifers, vult zijn moeder Kristel aan. “Deze meneer houdt heel erg van vuur”, vertelt ze, wijzend naar haar zoon. Marnix kan dus niet wachten om door de brandende hoepel te springen. “Dat is ook vet, want het is best gevaarlijk”, lacht hij. Voor de zekerheid rent hij nog even naar de wc voor een zenuwplasje.

“We beginnen natuurlijk niet met: ‘Hier is een brandende hoepel, heel veel succes!’”

“Het allerbelangrijkste is dat kinderen leren omgaan met hun angst en het niet zien als iets slechts”, vertelt stuntman Lars Damink. De 22-jarige Twentenaar, die fanatiek freerunt, is vanuit Zwolle naar Oosterhout afgereisd. Tijdens de workshop leert hij kinderen hun grenzen te verleggen. “We beginnen natuurlijk niet met: ‘Hier is een brandende hoepel, heel veel succes!’”, vervolgt Damink. De workshop begint daarom laagdrempelig met het vallen van een klimrek, zwaardvechten en het vliegen als Superman. “Als ze er steeds een schepje bovenop doen, hebben die kinderen aan het eind een hoger niveau bereikt, zonder dat ze het doorhebben.” Wie er door de brandende hoepel mag springen, wordt door Damink bepaald in een strenge selectie. De kinderen moeten eerst een koprol door een plastic hoepel maken en daarna nog eens door een ijzeren hoepel, voordat de stuntman die in brand steekt. “Als ik vind dat een kind niet veilig genoeg door een hoepel rolt, krijgt ‘ie van mij een ‘nee’. Dan vind ik het helaas niet veilig genoeg.” Uiteindelijk mogen er maar acht van de dertig kinderen door de brandende hoepel springen. Marnix is één van de gelukkigen.

“Zelfs onder druk van het vuur, maakten een paar jongens nog een hele mooie rol.”