Gratis af te halen bij de gemeente: 500 computerschermen

Heb je nog een computerscherm nodig? Dan moet je volgende week in de gemeente Maashorst zijn. Sinds de gemeenten Uden en Landerd zijn gefuseerd, heeft de gemeente ruim vijfhonderd beeldschermen over. Die worden nu gedoneerd aan inwoners.

Mensen die in de gemeente Maashorst wonen, mogen de beeldschermen gratis op komen halen. Ze gaan mee in setjes van twee. En er is nog meer goed nieuws: de gemeente heeft ook toetsenborden en USB-speakers over. Ook die worden uitgedeeld.

De spullen zijn over, omdat de gemeenten Uden en Landerd op 1 januari 2022 zijn samengevoegd. Een deel van de spullen heeft de gemeente zelf nog kunnen hergebruiken.

De overige apparatuur wordt nu pas weggedaan, omdat er eerder simpelweg geen tijd voor was. "Na een fusie zijn er nog veel belangrijke zaken die geregeld moeten worden. Het beleid voor oude apparatuur en dit uitgiftetraject hebben daarbij geen prioriteit gekregen", legt de gemeente uit.

"We hopen dat we zoveel mogelijk apparatuur een duurzame herbestemming kunnen geven", licht de gemeente toe. Of het druk gaat worden tijdens de uitgiftedagen, is nog niet duidelijk. "Wij zijn voorbereid op eventuele drukte. Mochten er echt te veel mensen komen, dan zullen we helaas mensen moeten teleurstellen."

Volgende week wordt de apparatuur uitgedeeld op twee locaties: in Uden en Zeeland. Inwoners kunnen de spullen niet reserveren. "Wees er snel bij, want op is op", schrijft de gemeente als een ware adverteerder.