Burgemeester is ook amateur-goochelaar: 'Ik wil de verwondering doorgeven'

De burgemeester van Moerdijk, Aart-Jan Moerkerke, geeft deze week les aan de jongste inwoners van zijn gemeente. Het is geen presentatie over wat een burgemeester doet, of hoe de gemeenteraad werkt of andere serieuze zaken. Nee, Moerkerke geeft een workshop goochelen voor kinderen. Het is zijn passie, al van jongs af aan. “Met magie kun je mensen even een moment van verwondering geven."

Arnold Tankus & ZuidWestTV Geschreven door

Nog geen paar dagen geleden moest burgemeester Moerkerke van Moerdijk nog een drugspand sluiten waar eind juni 3000 kilo coke gevonden werd. Nu staat er iets heel anders op het programma: goochelen. Speciaal voor een selecte groep leerlingen durfde hij het aan om in het Trefpunt Meer Moerdijk in Zevenbergen een paar trucs te verklappen. Voordat de les begint, krijgen de deelnemers duidelijke instructies van de burgervader. “De erecode van de goochelaars”, noemt de burgemeester het. “Het is heel belangrijk dat jullie je daar allemaal aan houden”, benadrukt hij tegen ZuidWest TV. Dat betekent vooral: een truc mag niet worden doorverteld aan niet-goochelaars. Pas nadat alle deelnemers hebben beloofd zich eraan te houden, begint de les.

“Ik leer ze trucjes die ze met spulletjes thuis kunnen oefenen”, legt 59-jarige Moerkerke uit. Zo komen er pestkaarten, potloden en elastiekjes voorbij. “Het geheim is vooral dat ze héél veel moeten oefenen. Als je dat niet doet, kun je het geheim van de truc verraden. Je moet de truc echt in je vingers hebben.” De liefde voor magie begon bij de burgemeester al jaren geleden. “Ik ben vroeger verslaafd geraakt aan een goocheltrucje van mijn vader. Dat vond ik zo leuk.” En toen de illusionist Victor Mids, bekend van het programma MINDF*CK op tv kwam, was hij helemaal om. “Dat wilde ik ook kunnen. Dus ben ik amateurgoochelaar geworden.” Een workshop als deze geeft hij het liefst een keer per jaar.

"Met deze kennis ga ik mijn moeder verbazen.”