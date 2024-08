Man ligt lange tijd dood in huis en wordt via balkon eruit getakeld

1/4 Persoon ligt lange tijd dood in huis en wordt via balkon eruit getakeld

De politie en brandweer hebben donderdagmiddag een overleden man uit zijn huis aan de Groenstraat in Dongen getakeld. Vermoedelijk was de man al langere tijd geleden overleden. Omdat de geur zo heftig was, moesten hulpverleners met gas- of gezichtsmaskers hun werk doen.