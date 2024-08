Persoon ligt lange tijd dood in huis en wordt via balkon eruit getakeld

De politie en brandweer hebben donderdagmiddag een overleden persoon uit diens huis aan de Groenstraat in Dongen getakeld. Vermoedelijk was diegene al langere tijd geleden overleden. Omdat de geur zo heftig was, moesten hulpverleners met gas- of gezichtsmaskers hun werk doen.

Volgens een woordvoerder van de politie zou het niet om een misdrijf gaan, maar is het onderzoek nog bezig. In eerste instantie gingen zij alleen op een melding af, tot ze rond een uur of vier donderdagmiddag de brandweer moesten vragen om assistentie. Hoogwerker

Met een hoogwerker en een speciale kist werd het lichaam via het balkon van het huis naar buiten getild. Volgens de politie wordt daarvoor gekozen als het niet op een andere manier mogelijk is om de overledene het huis uit te krijgen. De straat werd daarvoor afgezet. De recherche is langere tijd in het huis aanwezig geweest om onderzoek te doen, maar het onderzoek loopt nog. Over de oorzaak van overlijden kan zij verder niks zeggen.