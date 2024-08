Ontsnapte tbs'er aangehouden bij Brabanthallen

Een 31-jarige tbs'er is donderdagmiddag aangehouden bij de Brabanthallen in Den Bosch. Hij ontsnapte twee dagen geleden tijdens zijn verlof in Utrecht.

De man was dinsdag met zijn begeleiders op het Jaarbeursplein in Utrecht, toen hij wist te ontsnappen. Hij was daar op begeleid verlof. Twee dagen was hij verdwenen en werd hij gezocht door een opsporingsteam van de Landelijke Eenheid van de politie. Ook werd er een Burgernet-melding uitgezet, waarin werd afgeraden hem zelf te benaderen. De tbs'er zat vast in de Dr. Henri van der Hoevenkliniek, aan de Willem Dreeslaan in Utrecht.