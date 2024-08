Mamma Mia-ster Anouk Maas oog in oog met Björn van ABBA: 'Een legende'

Deze week is de cast van Mamma Mia! The Party begonnen aan de repetities van de musical, met de Tilburgse Anouk Maas (38) in de hoofdrol. En dat ging niet onopgemerkt voorbij, want er was hoog, zéér hoog bezoek. Niemand minder dan ABBA-zanger en -componist Björn Ulvaeus zelf was er, om Anouk zijn goedkeuring te geven. "Te gek. Hij is echt een legende."

Normaal is het even rustig inkomen op de eerste officiële dagen. Dat dus plots de grote ABBA-ster zelf van de partij was, was - op z'n zachtst gezegd - wel even een dingetje. "Hij heeft deze show en alles nummers geschreven. Het ís van hem", vertelt Anouk, die eerder te zien was in onder meer Goede Tijden, Slechte Tijden, Expeditie Robinson en musicals als Annie, Fame en Saturday Night Fever.

Extra bijzonder is dat Björn zelf zijn akkoord gaf voor invulling van de cast. Én dus ook de hoofdrol van Anouk. Zij speelt straks Kate, de vrouw van de flamboyante restauranteigenaar Nikos. Een rol die ze straks dankzij het bezoek van Björn nog beter zal spelen. Die volgde van een afstandje, maar nauwlettend de repetitie. "Hij gaf hier en daar nog wat aanwijzingen. Bijvoorbeeld over de sound, de timing, of hij gaf een tip over een bepaalde noot."

Toch was het zeker niet alleen maar serieus werken. "We hebben ook gewoon een babbeltje gemaakt", lacht Anouk. "En ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat zijn aanwezigheid veel betekent. We kunnen hem nu alles vragen."