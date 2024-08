Hazelworm gezocht: deze zeldzame pootloze hagedis moet beschermd worden

De kans dat je ‘m tegenkomt is klein in Brabant, maar de provincie is hard op zoek naar hazelwormen. Deze pootloze hagedissen zijn zo zeldzaam dat ze beschermd moeten worden volgens de Wet Natuurbescherming. De provincie onderzoekt het beestje nu, en daarbij kan ze alle hulp gebruiken.

Hazelwormen lijken op slangen, maar het zijn eigenlijk pootloze hagedissen. Ze kunnen maximaal veertig centimeter lang worden en zijn daarmee opvallende verschijningen, maar toch zie je ze niet vaak in Brabant. Sterker nog, je ziet ze bijna nooit. Hazelwormen leiden een zeer verborgen leven. Ze verstoppen zich meestal in heel dichte vegetatie of in holen in de grond. De hazelworm is dus lastig te vinden.

“In tegenstelling tot andere hagedissen, zont de hazelworm niet graag op open plekken, maar warmen ze zich liever bedekt op”, vertelt ecoloog Hugo Habraken aan DTV Nieuws. Het beestje is gelukkig niet bedreigd. Toch is de hagedis kwetsbaar in Brabant. Het leefgebied van de hazelworm kan makkelijk verstoord worden door de kleine afstanden die het beestje aflegt, of door de aanleg van wegen, kanalen en landbouw.

“Als je van een staarwedstrijd houdt, is de hazelworm goed te onderscheiden."

“Je wil een ecosysteem dat in balans is. Als het slecht gaat met een beestje en dat beestje valt weg uit een voedselketen, dan kan het met andere dieren in dat ecosysteem ook opeens slecht gaan”, aldus Habraken. Daarom wil de provincie graag in kaart brengen hoeveel hazelwormen er ongeveer leven in Brabant, en waar ze zich bevinden. “Als we weten waar die hazelwormen zich bevinden kunnen we gericht maatregelen nemen, zodat het leefgebied zo passend mogelijk wordt gemaakt, zoals meer zonplekken creëren." LEES OOK: Liam (5) is apetrots op deze foto, maar Frans is niet blij met dit dier Wil je ze zelf gaan zoeken? Hazelwormen komen vooral voor in Utrecht, Gelderland en Limburg, maar zijn ook in Brabant te vinden. Ze zijn te herkennen aan hun egaal bruine kleur, met soms een donkere streep op de rug. Daarnaast bewegen ze ook veel stijver dan slangen. “Voor mensen die een beetje van een staarwedstrijd houden is de hazelworm ook goed te onderscheiden. De hazelworm knippert namelijk wel, en slangen doen dat niet. Van hazelworm kan je een staarwedstrijd wel winnen.” Als je een hazelworm tegenkomt, kan je dit hier melden.