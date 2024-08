In de bossen aan de Ketenbaan in Oosterhout is donderdagnacht het lichaam van een vermiste 80-jarige man gevonden. Er werd de hele nacht gezocht naar de man in de bossen tussen Oosterhout, Rijen en Dorst.

De politie zette daarbij onder meer een helikopter in.

De zoektocht naar de vermiste man startte donderdagavond laat (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

Van de man werd een signalement verspreid. Hij was sinds donderdag vermist. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd.

De politie zocht met meerdere eenheden naar de man (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).