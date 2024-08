Kroegbaas John werkt door na zijn pensioen: 'Thuis verpieter ik'

Steeds meer mensen werken door na hun pensioen. En daarbij is niet alleen geld, maar ook plezier een belangrijke reden. Dat geldt ook voor John Michielsen (68) uit Breda. Hij had jarenlang een populaire kroeg en vult nu zijn inkomen aan als werkvoorbereider in een restaurant. John is verantwoordelijk voor de zogenoemde mise-en-place, maar wel wanneer het hem uitkomt. "Want als ik thuis blijf zitten, verpieter ik."

John is deze ochtend druk bezig met het snijden van kippendijen in de keuken van restaurant De Peer in Breda. In zijn eentje én in alle vroegte, want de koks komen straks pas. Vliegensvlug en geroutineerd jaagt hij er de ene na de andere doorheen. De stukken kip zijn straks voor in de saté.

"Ik ben nu lekker om half twee vrij en ga straks mijn kleinzoon van school halen", vertelt hij. "Ik wil nog graag werken, maar niet meer die druk voelen van veertig uur moeten. Het moet leuk en zijn en op de tijden die ik wil."

John had vierendertig jaar een café annex biljartcentrum. Hij was een echte, ouderwetse gastheer. Die ook nog eens bekend stond om zijn lekkere gehaktballen met een speciaal sausje. Daarnaast verzorgde hij alle barbecues en buffetten die er in zijn zaak werden georganiseerd zelf. Tot in de puntjes. "Ik heb vijftig jaar geleden op de GTS, de Gemeentelijke Technische school, de vierjarige koksopleiding gevolgd", vertelt de horecaman. "Ik ben dat vak altijd leuk blijven vinden en het is dus geen toeval dat ik nu in een keuken werk."