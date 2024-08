Buurt boos over slopen van hun huizen: 'Ergste wat je kan overkomen'

'Geen roofbouw' en 'Onze wijk slopen is bezopen'. Het zijn teksten die sinds deze week op spandoeken staan in de Roofvogelbuurt in Oss. De buurt is in rep en roer sinds 56 bewoners te horen kregen dat hun huizen worden gesloopt, terwijl hen eerst een opknapbeurt was beloofd. Maar de woningcorporatie wil nu nieuwe appartementen bouwen op die plek. En dat proberen de bewoners te voorkomen.

“Iedereen heeft zijn eigen huis tot een thuis gemaakt. Als iemand je dat ontneemt, is dat het ergste wat je kan overkomen”, zegt Elona Donders (51). Ze woont al 20 jaar met haar gezin in een huurhuis aan de Spoorlaan. Een paar deuren verderop woont de 51-jarige Natalie van der Donk met haar man en kinderen. De boodschap hakte er ook bij haar enorm in. “Wij zijn afhankelijk van de beslissingen van BrabantWonen. Je voelt je machteloos”, zegt ze. De twee vrouwen zijn zeker niet de enigen bij wie het nieuws veel emotie oproept. “De meesten wonen al tientallen jaren in deze buurt. We zijn boos en verdrietig dat we op zo’n manier aan de kant worden gezet", zegt Elona. "Het is onbegrijpelijk dat je in tijden van woningnood zoveel huizen gaat slopen."

“Ik kan niet met mijn kinderen in een flatje gaan wonen.”

Wat de bewoners BrabantWonen extra kwalijk nemen is dat er nooit eerder werd gesproken over het mogelijk slopen van de huizen. De bewoners hebben de afgelopen twee jaar brieven ontvangen waarin stond dat hun woningen, net als tientallen andere in de wijk, gerenoveerd zouden worden. "Niet één brief sprak over sloop. Daardoor kwam de boodschap extra hard binnen”, vertelt Elona. De woningbouwcorporatie bevestigt dat. Renovatie was in eerste instantie ook het uitgangspunt. “Deze woningen zijn al 70 jaar oud en er is heel wat nodig om ze geschikt te maken voor de toekomst. Renovatie is bijna net zo duur als een nieuw huis bouwen”, zegt een woordvoerder van BrabantWonen. “Ondertussen spelen er ook nog andere dingen; de woningnood neemt alsmaar toe en er moeten veel huizen bij komen.”

Daarom gaat de woonstichting op de plek van de 56 huizen een nieuw appartementencomplex bouwen. Dat is mogelijk omdat alle woningen en garages in de Sperwerstraat, Spoorlaan, Vijversingel en de Landweerstraat-Noord van huurwoningen van BrabantWonen zijn. “We kijken hier naar de lange termijn; uiteindelijk kunnen we meer woningen realiseren dan er nu staan, dus meer huishoudens in Oss een woning bieden.” Maar daar hebben de huidige bewoners niets aan. “De meeste mensen in deze buurt wonen niet voor niks in een eengezinswoning. Het is leuk dat BrabantWonen appartementen gaat bouwen, maar dat is te klein voor ons gezin. Ik kan niet met mijn kinderen in een flatje gaan wonen”, zegt Natalie. “En juist omdat er woningnood is, kunnen wij amper aan een ander huurhuis komen in Oss.”

“We gaan hier niet zomaar weg.”