De afgelopen week kwamen honderden vakantiegangers zonder koffers aan op hun bestemming. Maandag was de heetste dag tot nu toe, maar dat zorgde dinsdag voor noodweer in Breda. En baanrenner Harrie Lavreysen werd gehuldigd in Luyksgestel. AI-Nina deelt het nieuws van de afgelopen week in dit overzicht.