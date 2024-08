Dood gevonden vrouw in appartement: politie weet wie ze is

De politie weet wie de vrouw is die op 21 februari dood werd gevonden in een flatwoning aan de Hoogheem in Boxtel. Er werd in maart na weken onderzoek een foto van haar verspreid in de hoop dat mensen haar zouden herkennen.

De politie deelt vanwege privacy-redenen geen verdere details over de identiteit van de vrouw. Het was al bekend dat ze een natuurlijke dood was gestorven. De nabestaanden zijn geïnformeerd. LEES OOK: Dode vrouw gevonden in appartement: is niet de bewoonster meldt politie Het lichaam van de vrouw werd gevonden in een appartement waar zij niet woonde. Direct werd een groot politieonderzoek gestart. De politie hield al snel een 58-jarige man uit Boxtel aan, maar hij werd kort daarna weer vrijgelaten. Na ruim een dag maakte de politie bekend dat de vrouw niet door een misdrijf om het leven was gekomen.