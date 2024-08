PSV gaat met Teze en Boscagli naar Almelo ondanks buitenlandse interesse

Trainer Peter Bosz neemt Jordan Teze en Olivier Boscagli mee naar de uitwedstrijd van zondag tegen Heracles Almelo. Beide verdedigers staan in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar hebben nog steeds een contract bij de kampioen uit Eindhoven.

AS Monaco wil Teze graag inlijven en Boscagli heeft de aandacht van Brighton & Hove Albion getrokken. Teze weigerde vorige week aanvankelijk te spelen tegen RKC Waalwijk, maar kwam op die beslissing terug. Trainer Bosz heeft zijn rechtsback weer in genade aangenomen, maar wilde op een persconferentie nog niet vertellen of Teze ook aan de aftrap verschijnt.

Voor de geblesseerde Ismael Saibari, Mauro Júnior en Sergiño Dest komt het duel met Heracles Almelo nog te vroeg. Saibari en Mauro Júnior staan al wel weer op het trainingsveld.