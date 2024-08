Drugslab gevonden in bedrijfspand op industrieterrein

De politie heeft vrijdag een drugslab gevonden in een pand op een industrieterrein in Maarheeze. Het gaat om een bedrijfspand op 't Rondven. Specialisten van de politie zijn rond drie uur vrijdagmiddag bezig met onderzoek.

Ook de Landelijke Faciliteit Ontmantelen is op het industrieterrein om het lab te ontmantelen. Hoe groot het drugslab is, wat er gemaakt werd en of het nog in werking was, kan de politie nog niet zeggen.

Meer informatie volgt.