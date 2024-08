Verwarde man beklimt Sint-Janskathedraal: 'Hij zat een sigaretje te roken'

Een verwarde man heeft vrijdagmiddag rond vijf uur de Sint Janskathedraal in Den Bosch beklommen. Hij zat daar een tijd tot de politie hem vanuit de kathedraal “weer naar binnen heeft getrokken", zegt een woordvoerder. De man is opgepakt en zit nu op het politiebureau.

“Hij zat daar rustig een sigaretje te roken”, zegt een getuige tegen Omroep Brabant. “Toen ik er aankwam, viel het me op dat er heel veel mensen naar boven keken. Daar zat de man op de eerste verdieping. Blijkbaar was hij van buitenaf naar boven geklommen.”

Volgens de getuige wist de politie in eerste instantie niet hoe ze hem naar beneden moest krijgen. Uiteindelijk is dat van binnenuit alsnog gelukt.

“Zover we weten is de man niet onder invloed. We gaan kijken hoe we hem kunnen helpen”, zegt een woordvoerder van de politie.