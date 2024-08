Pokémon x Van Gogh-schilderijen te koop op Marktplaats: 'Enige ter wereld'

Elke Pokémonfan zou jaloers zijn op wat Mark uit Gemert in zijn bezit heeft: een unieke collectie van zes Pokémonschilderijen in Van Gogh-stijl. Ze zijn genummerd en worden geleverd met een echtheidscertificaat. Voor deze bijzondere set vraagt Mark 9500 euro, een prijs die alleen de meest toegewijde fans bereid zullen zijn te betalen.

Mark hoopt de set nu te verkopen voor bijna tienduizend euro, een prijs die volgens kenners realistisch is. "Ik heb met meerdere mensen gesproken die veel verstand hebben van Pokémon. En zij schatten de waarde tussen de 9.000 en 11.000 euro." Hij heeft ook online onderzoek gedaan en ontdekte enkele losse exemplaren. Voor zover hij weet, is dit de enige set in de hele wereld die momenteel te koop is.

"Al meer dan 15 jaar verzamel ik Pokémon-items", vertelt Mark enthousiast. "Toen de unieke samenwerking tussen Pokémon en het Van Gogh Museum werd aangekondigd, wist ik meteen dat ik hiervan iets moest bemachtigen." De exclusieve schilderijen waren slechts enkele uren beschikbaar via de website van het museum, maar Mark slaagde erin om een set van zes te bemachtigen. Hoeveel hij precies heeft betaald, wil hij niet prijsgeven, maar hij verklapt wel dat de gouden lijsten alleen al 400 euro per stuk kostten.

Dat ze zoveel waard zijn, heeft volgens hem meerdere redenen. Net als bij Pokémonkaarten hebben de schilderijen een nummer, en deze set van zes is perfect oplopend genummerd. "Mensen vinden het meer waard als een set opvolgend is. Dat is gewoon een ding in de Pokémonwereld", legt hij uit. Bovendien zijn alle schilderijen van hetzelfde formaat en worden ze dus geleverd met een echtheidscertificaat.

Geld nodig voor droom

"Ze zijn echt heel uniek. Eigenlijk zou ik ze het liefst in mijn eigen huis ophangen", vervolgt hij. Toch verkoopt hij ze nu met pijn in zijn hart. "Ik ben onlangs mijn eigen bedrijf begonnen, gespecialiseerd in de import van Japanse Pokémonkaarten", vertelt Mark trots. Het geld kan hij goed gebruiken om zijn grote droom te verwezenlijken. Bovendien heeft hij momenteel niet de ruimte om de schilderijen op te hangen.

Biedingen stromen binnen

De interesse is er zeker. "Gisteren nog heb ik een bod van 7000 euro uit Engeland afgewezen", vertelt hij. "Ik heb geen haast om ze te verkopen en wacht op de juiste koper." Voor een mooi bod is Mark zelfs bereid de schilderijen persoonlijk af te leveren.