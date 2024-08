Horrorfile op de A2 bij Nieuwegein: 'zes uur gedaan over 4 kilometer'

Dat er file zou ontstaan op de snelwegen, omdat het wegdek van de A2 tussen knooppunt Oudenrijn en Vianen wordt vernieuwd, was voorspeld. Maar dat het zo erg zou worden, had niemand kunnen vermoeden. Automobilisten staan al uren vast, sommigen al vijf tot zes uur. Ook Brabanders die weer naar huis willen kunnen geen kant op. “Het is echt een chaos en er is niemand die iets regelt. We hebben 6 uur over vier kilometer gedaan”, zegt Kim uit Heesch.

Samen met haar partner Saskia en twee zoons van 9 en 11 kwam Kim terug van vakantie uit Vinkeveen. Ze hoopte snel weer terug te zijn in Brabant, maar kwam volledig vast te zitten. “Dat kwam ook doordat Google Maps aangaf dat er geen file zou staan, maar daar klopte dus niks van. Ik denk dat meer automobilisten dat dachten.” Ook Sander en zijn vrouw volgden de aanwijzingen van Google Maps onderweg van Haarlem naar Eindhoven. Bij Vinkeveen verlieten de Brabanders de snelweg, om vervolgens door Nieuwegein te worden gestuurd. Daar heeft het stel urenlang muurvast gestaan, zeggen ze tegen RTV Utrecht.

"Normaal gesproken kan je in die tijd naar Oostenrijk rijden."

"Mijn vrouw mocht gelukkig naar het toilet van buurtbewoners en we hebben ook wat snoep gekregen", vertelt Sander. "Toen zeiden ze tegen ons dat we er nog wel tot de avond zouden gaan staan. Als we om half negen aankomen vanavond hebben we acht uur in de auto gezeten. Normaal gesproken kan je in die tijd naar Oostenrijk rijden."

"Met een beetje geluk zijn we vandaag nog thuis.”