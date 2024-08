Kim staat uren vast in horrorfile A2: 'Zes uur gedaan over vier kilometer'

Dat er file zou ontstaan op de snelwegen, omdat het wegdek van de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt vernieuwd, was voorspeld. Maar dat het zo erg zou worden, had niemand kunnen vermoeden. Automobilisten staan vrijdag uren vast, sommigen al vijf tot zes uur. Ook Brabanders die weer naar huis willen, kunnen geen kant op. “Het is echt een chaos en er is niemand die iets regelt. We hebben zes uur over vier kilometer gedaan”, zegt Kim uit Heesch.

Samen met haar partner Saskia en twee zoons van 9 en 11 kwam Kim terug van vakantie uit Vinkeveen. Omdat de A2 volledig was afgesloten, gaf haar navigatie aan dat ze het beste om kon rijden via Nieuwegein. Ze hoopte zo snel weer terug te zijn in Brabant, maar kwam volledig vast te zitten. “Dat kwam ook doordat Google Maps aangaf dat er geen file zou staan, maar daar klopte dus niks van. Ik denk dat meer automobilisten dat dachten.”

"Met een beetje geluk zijn we vandaag nog thuis."

Bijna zes uur lang staat ze al vast. Maar ondanks alle uren vertraging, zag Kim uit Heesch ook mooie dingen. “Vanuit Nieuwegein kwamen er mensen flesjes water, krentenbollen en chips voor de kinderen brengen. Echt heel lief van die mensen.” Kim gaat het nu via de A12 proberen. “Ik heb gehoord dat het zo moet lukken. Ik hoop dat we zo niet weer vast komen te staan. Met een beetje geluk zijn we vandaag nog thuis.” Ook Sander en zijn vrouw kwamen uren in de file te staan toen ze terug via de A2 naar Eindhoven wilden rijden, vertellen ze aan RTV Utrecht. Net als Kim volgde het stel de aanwijzingen van hun navigatie, die ze door Nieuwegein stuurde. En net als Kim kwamen ze daar urenlang muurvast te staan.

"Normaal gesproken kan je in die tijd naar Oostenrijk rijden."