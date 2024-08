Dode vrouw in huis Oss: politie houdt nadrukkelijk rekening met misdrijf

De politie houdt er nadrukkelijk rekening mee dat de vrouw die vrijdagavond dood werd gevonden in een appartement aan de Beethovengaarde in Oss door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat maakte de politie vrijdagavond laat bekend. Het gaat om de bewoonster van het huis.

Forensisch specialisten deden onderzoek in en rond het appartementencomplex. Uit dat onderzoek moet blijken of het inderdaad om een misdrijf gaat. Bekenden aan de deur

Bekenden van de vrouw kwamen daar vrijdagmiddag aan de deur, maar kregen geen reactie. Omdat zij zich zorgen maakten, belden ze de politie. Agenten gingen daarop kijken en ontdekten de overleden vrouw.

De politie doet onderzoek aan de Beethovengaarde in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).