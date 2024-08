Man gewond door steekpartij op terrein azc, verdachte aangehouden

Een 34-jarige bewoner van het asielzoekerscentrum in Budel is vrijdagnacht gewond geraakt door een steekpartij op het terrein van het azc. De politie was snel met meerdere eenheden aanwezig en heeft een verdachte, een 24-jarige bewoner, aangehouden.

Het slachtoffer werd behandeld door ambulancepersoneel en is vervolgens in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor het steekincident wordt onderzocht. In juni ook al raak

Eind juni werden ook al twee mannen neergestoken in het asielzoekerscentrum in Budel. Zij moesten eveneens worden behandeld in het ziekenhuis. Het ging toen om mannen van 28 en 34 jaar oud. Zij werden samen met een derde man aangehouden. Een conflict tussen enkele bewoners van het azc zou destijds zijn geëscaleerd. Ook een 26-jarige man hield aan die steekpartij lichte verwondingen over, maar hoefde daarvoor niet te worden behandeld.

De steekpartij op het terrein van het azc in Budel vond plaats rond middernacht (foto: WdG/SQ Vision).