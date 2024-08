Op deze kermis kun je voor 1,50 euro in de rups: 'Geweldig om te zien'

Het kermisseizoen is in volle gang. Een ritje in de rups, het reuzenrad of de botsauto's is hartstikke leuk, maar wordt ook steeds duurder. Toch zijn ze er in Ommel in geslaagd het toegangskaartje goedkoop te houden. "Geweldig om te zien dat er zoveel mensen zijn."

Vorig jaar beleefde de organisatie een 'dieptepunt', zo vertelt Mennen, toen een exploitant zich met een stuk of vijf attracties terugtrok. "Dat willen we niet meer maken en dus zijn we met een aantal dorpsgenoten bij elkaar gekomen."

"We hebben meerdere bedrijven gevonden die de kermis een warm hart toedragen. Daarbij hebben ruim honderd mensen zich gemeld als 'vriend van de kermis'", vertelt Jos trots. "En daardoor kunnen we de ritprijs van attracties betaalbaar houden."

Een ritje in het reuzenrad van 22 meter, de rups of de trampoline kost 1,50 euro. "Een mooie prijs. Dit doen we om de leefbaarheid in Ommel een flinke duw in de rug te geven."

Ommel is een van de kleinste kernen in de regio. De leefbaarheid staat er onder druk. "Dit zorgt in ieder geval voor een positieve impuls. Nu moet er nog gebouwd worden, zodat het dorp weer groeit."

Jos is in ieder geval trots op het groepje dorpsgenoten dat samenkwam om de kermis te redden. "Dit is een gevoel dat we in Ommel moeten hebben. Hand in hand kameraden, dan wordt het geen slaapdorp."

In onderstaande video zie je verslaggever Tom Berkers op de kermis van Ommel en Den Bosch. Hij is in een aantal attracties gegaan om te kijken naar het prijsverschil.