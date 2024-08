RKC Waalwijk in eigen huis onderuit tegen FC Groningen

RKC Waalwijk heeft de thuiswedstrijd tegen FC Groningen met 1-2 verloren. In de slotfase reeg RKC-aanvaller Oskar Zawada een rode kaart nadat hij keeper Etienne Vaessen een kopstoot had gegeven. De 1-2 betekende de tweede competitienederlaag voor de thuisclub. De bezoekers uit Groningen wonnen juist voor de tweede keer op rij. Vorige week won de ploeg van trainer Dick Lukkien met 4-1 van NAC Breda.

Jorg Schreuders schoot FC Groningen in de elfde minuut op voorsprong. Thom van Bergen verdubbelde de score in de 77e minuut. Leandro Bacuna bereidde beide treffers voor en schoot zelf nog tegen de lat. Richard van der Venne maakte er in de slotfase 1-2 van. Meer zat er niet in voor de formatie van trainer Henk Fraser, die geregeld hoofdschuddend naar zijn manschappen keek.

Etienne Vaessen keerde als keeper van FC Groningen even terug bij RKC Waalwijk, de club waarvoor hij tot dit seizoen 210 keer het doel verdedigde. De vervanger van de geblesseerde Jeroen Zoet (ex-PSV) voorkwam met een prachtige redding dat Van der Venne al eerder in de wedstrijd scoorde. Vaessen reageerde ook attent toen Zawada alleen voor hem opdook.

Zawada kreeg in blessuretijd een rode kaart nadat hij Vaessen een lichte kopstoot had gegeven.