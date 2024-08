Verhoorkamers en liefst 20 parkeerplekken: politiebureau wordt geveild

Er worden nu nog aangiftes opgenomen en mensen verhoord, maar niet voor lang meer. Het politiebureau aan de Kijkakkers in Maarheeze gaat dit najaar namelijk onder de hamer tijdens een veiling. Het bureau heeft twee verdiepingen en is voorzien van een balie en verhoorkamers, maar ook een binnenterrein en een dakterras. Kortom, bieden maar!

Het politiebureau ligt aan de Kijkakkers 27 in Maarheeze op een perceel van 2.470 vierkante meter. Verder heeft de hoogste bieder straks de beschikking over liefst acht garageboxen en zo'n twintig parkeerplaatsen op eigen terrein. Je moet wel tegen wat geluid kunnen, want tegenover het politiebureau zit basisschool OBS Cranendonck.

Overigens ligt het niet in lijn der verwachting dat er over een poosje daadwerkelijk iemand in het gebouw zal wonen. Het perceel heeft een maatschappelijke bestemming, wat betekent dat het bijvoorbeeld geschikt is voor een zorg- of onderwijslocatie.

Het bureau staat te koop omdat het team naar een nieuw kantoor verhuist aan het Biesven in Leende, bij de al bestaande brandweerkazerne. Vanuit die plek zouden agenten meteen de A2 op kunnen rijden, én het is dicht bij Valkenswaard. Ook daar sluit het bureau volgend jaar namelijk zijn deuren.

Geïnteresseerden in het politiebureau in Maarheeze kunnen tot maandag 30 september een onderhands bod uitbrengen. Vanaf 1 oktober gaat de veiling online van start per opbod en afslag.

Zo ziet het politiebureau in Maarheeze eruit: