Rechtsback Jordan Teze verlaat PSV voor AS Monaco

Jordan Teze verlaat PSV voor AS Monaco. Die club heeft met de Eindhovense landskampioen overeenstemming bereikt over de transfer. Het contract van de rechtsback bij PSV liep nog maar tot de zomer van 2025. PSV zou ruim twaalf miljoen euro ontvangen voor Teze.

De 24-jarige Teze, die opgroeide in Roosendaal, had al een paar weken zijn zinnen op een transfer naar AS Monaco gezet. Hij weigerde daarom vorige week aanvankelijk te voetballen tegen RKC Waalwijk, maar kwam uiteindelijk op die beslissing terug.

'Hij kan ons helpen als we hem nodig hebben'

Teze behoort wel tot de selectie van PSV voor het uitduel tegen Heracles Almelo. "Hij zit op de bank maar kan ons helpen als we hem nodig hebben", vertelde trainer Peter Bosz vlak voor de wedstrijd. "Maar het klopt dat het rond is en dat hij ons gaat verlaten."

Met het vertrek van Teze is PSV onderbezet op de rechtsbackpositie. Eerder deze zomer liet PSV Shurandy Sambo al vertrekken naar Engeland.

Ledezma en Tete

Tegen Heracles speelt, net zoals tegen RKC, aanvallende middenvelder Richard Ledezma als rechtervleugelverdediger. Verwacht wordt dat PSV binnenkort een nieuwe ervaren rechtsback vastlegt. Een naam die daarbij veelvuldig valt is die van oud-Ajacied Kenny Tete (Fulham), al is die erg prijzig.

VI noemt Bafodé Diakhité (Lille), Juan Foyth (Vilarreal), Milan van Ewijk (Coventry City), Kiliann Sildillia (Freiburg), Óscar Mingueza (Celta de Vigo) en de vaak geblesseerde Jeremiah St Juste (Sporting Lissabon) als andere opties.

Ook een nieuwe linksback

Technisch directeur Earnest Stewart heeft nog twee weken de tijd om een opvolger voor Teze te vinden. Op 2 september sluit de transferperiode.

Ook een nieuwe linksback is nodig, omdat Sergiño Dest en Mauro Junior geblesseerd zijn. De Noor Frederik Oppegard speelt daar nu, maar hij is nog betrekkelijk onervaren. Gezien de ambities die PSV heeft, onder meer in de Champions League, is het waarschijnlijk dat PSV op deze positie een ervaren speler wil hebben.

Olivier Boscagli

Daarnaast heeft centrumverdediger Olivier Boscagli oren naar een transfer. Hij staat in de belangstelling van het Engelse Brighton & Hove Albion, maar daar lijkt PSV deze zomer niet aan te gaan meewerken. Boscagli is erg belangrijk in het spel van PSV.

Daarnaast is de spoeling centraal achterin dun bij PSV, na het vertrek van André Ramalho, de blessure van Armando Obispo en het feit dat de transfer van de gewilde Sepp van den Berg (Liverpool) nog niet rond is.