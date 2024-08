Automobilist rijdt door na aanrijding fietser, man gewond naar ziekenhuis

Een man op een fiets is zondagmiddag in Breda aangereden door een automobilist. Dat gebeurde op een oversteekplaats op de Sint Ignatiusstraat, vlakbij winkels.

Het slachtoffer raakte gewond en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe zwaar zijn verwondingen zijn, is nog onduidelijk.

Rode auto

De politie is op dit moment op zoek naar de doorgereden automobilist. Vermoedelijk reed deze in een rode auto. De straat werd na de aanrijding gedeeltelijk afgezet.