Man beroofd bij nepdate: slachtoffer werd urenlang gegijzeld

Een 69-jarige man uit Gilze is zaterdagavond urenlang gegijzeld en met geweld beroofd. Hij werd rond vijf uur 's middags overvallen door meerdere mannen en meegenomen in zijn eigen auto.

De man zou via een datingsite een afspraak hebben met iemand bij een huis aan de Celebeslaan in Eindhoven. Toen hij daar aankwam, werd hij overvallen door de mannen. Hij moest onder dwang zijn auto weer in. Vervolgens zijn ze in de grijze Range Rover Evogue door Eindhoven gereden, vermoedelijk enkele uren.

Nadat de daders hun buit hadden, lieten ze het slachtoffer achter in zijn auto en gingen ze ervandoor.

Getuigen

De recherche doet onderzoek en vraagt mensen die getuige waren van de beroving of de gijzeling zich te melden. Ditzelfde geldt voor mensen die beelden hiervan hebben of de grijze Range Rover hebben zien rijden en wie iets is opgevallen. Dat kan uiteraard anoniem.