Helmond Sport-keeper stopt twee penalty's in een minuut

Keeper Wouter van der Steen was de held van de dag bij Helmond Sport. Halverwege de tweede helft van het uitduel met sc Cambuur stopte Van der Steen twee keer achter elkaar een penalty van Milan Smit.

Aan de penalty's ging een handsbal vooraf. Milan Smit zette zich achter de bal, maar zag zijn penalty gestopt door Van der Steen. Maar het feestje voor de doelman leek al snel verbruid te worden door scheidsrechter Allard Lindhout. Die zag dat er te vroeg werd ingelopen en liet de penalty opnieuw nemen.

En dus mocht Milan Smit opnieuw aanleggen. Maar ook die inzet werd door een uitstekend keepende Van der Steen gestopt.

Mede door zijn heldenrol won Helmond Sport. De ploeg was in de 25e minuut al op een 0-1 voorsprong gekomen door een doelpunt van Dario Sits. De aanvaller kreeg in de blessuretijd een tweede gele kaart en mocht iets eerder gaan douchen dan zijn medespelers.