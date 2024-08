PSV wint ook tweede competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo

PSV heeft de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo ondanks defensieve problemen gewonnen. De kampioen kwam in de tweede helft terug van een achterstand: 1-3.

Brian De Keersmaecker schoot Heracles Almelo in de vijfde minuut op voorsprong. De aanvoerder benutte een strafschop na een overtreding van Fredrik Oppegard op Bryan Limbombe.

Na een zwakke eerste helft, kwam PSV in de 52e minuut op gelijke hoogte. Ivan Mesik werkte de bal in eigen doel, met de voor Malik Tillman ingevallen Guus Til in zijn buurt.

Het was niet de wedstrijd van Mesik, want Johan Bakayoko schoot PSV in de 59e minuut op voorsprong via een been van de Slowaakse verdediger. De debuterende Couhaib Driouech bepaalde in de 90e minuut de eindstand.

PSV zag Bakayoko en de verdedigers Oppegard en Ledezma geblesseerd uitvallen. Trainer Peter Bosz is in afwachting van nieuwe verdedigers. Jordan Teze vertrekt naar AS Monaco en Olivier Boscagli wil naar Brighton & Hove Albion.

Armando Obispo en Mauro Júnior ontbraken ook, maar zijn op de weg terug na een blessure. De rentree van de geblesseerde linksback Sergiño Dest laat langer op zich wachten.