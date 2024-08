American Car Weekend: 'De geur van motors, diesel en benzine is heerlijk'

"Feestvieren, muziek luisteren, sigaren roken, een pilske drinken en auto's kieken." Dat doen Jeroen en Maikel dit weekend tijdens het American Car Weekend in Nuenen. Met honderden andere liefhebbers zijn ze vanaf vrijdag al aan het genieten van Amerikaanse voertuigen. En dat doen de meeste bezoekers geheel in stijl mét cowboyhoed en Amerikaanse vlag.

Het is een komen en gaan van Amerikaanse auto's, campers en caravans op het Laco Strandbad in Nuenen. Tijdens het American Car Weekend staan niet alleen veel auto's. Er is ook een tent waar bandjes optreden en waar liefhebbers aan linedance doen. Op de camping kunnen bezoekers het hele weekend blijven slapen in hun eigen Amerikaanse camper of caravan.

Bezoekers Jeroen en Maikel zijn helemaal in hun sas op het evenement. "Er zijn supermooie wagens. En de geur van motors, diesel en benzine is heerlijk", vertellen ze enthousiast met een sigaar en biertje in de hand. De twee zijn er niet alleen vanwege de Amerikaanse voertuigen, maar ook voor de gezelligheid. "Het is hier een grote community. Geen rotzooi, geen stress."