Ramkraak op juwelier, daders gaan er met buit vandoor

Bij juwelierszaak Van Arensbergen aan de Steenstraat in Boxmeer is zondagnacht een ramkraak gepleegd. De gevel werd geramd met een gestolen auto. Dit gebeurde rond kwart voor vier in de nacht.

Met de auto zou een container door de deur van de zaak zijn gereden. Vitrines kapotgeslagen

Buurtbewoners werden wakker van het lawaai. Toen ze gingen kijken, zagen ze vier mensen naar binnen gaan. Binnen zijn de vitrines met hamers kapotgeslagen. De schade in de juwelierszaak is groot. Bij de ramkraak zou iemand gewond zijn geraakt. Er is bloed gevonden. De politie gaat DNA-onderzoek doen. Veel buitgemaakt

Volgens de politie is er veel buitgemaakt. Wat precies, heeft ze nog niet naar buiten gebracht. De daders zijn er met hun buit vandoor gegaan. In een brandgang werden een hamer en een ketting gevonden. Hoe de daders met een auto bij de juwelierszaak konden komen, wordt onderzocht. Het centrum van Boxmeer is namelijk afgesloten met palen voor auto's.

De politie doet onderzoek na de ramkraak in Boxmeer (foto: SK-Media).

De gevel van de juwelierszaak in Boxmeer werd geramd met een auto (foto: Marco van den Broek/SQ Vision).

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision