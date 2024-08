Dronken automobilist vliegt uit de bocht en wordt uit auto geslingerd

Een automobilist is zondagnacht op de Boxtelseweg in Schijndel uit de bocht gevlogen en uit zijn auto geslingerd. De auto ramde verkeersborden, raakte meerdere keren de vangrail, werd gelanceerd en kwam uiteindelijk op zijn zijkant tot stilstand.

De 27-jarige bestuurder is naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. "Hij was wonderwel niet ernstig gewond", laat een wijkagent weten.

Bergingsbedrijf

De bestuurder was onder invloed van alcohol. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken.

Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto mee te nemen.