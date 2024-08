Motorrijder opnieuw in de fout: scheurt over de A59

Een 22-jarige motorrijder heeft afgelopen weekend flink wat gas gegeven op de snelweg. Hij scheurde met 198 kilometer per uur over de A59 bij Rosmalen. Het was niet de eerste keer dat de politie hem hierop betrapte.

"Een gewaarschuwd mens telt voor twee, maar blijkbaar geldt dat niet voor deze motorrijder", meldt de politie. De bestuurder werd in februari en juni namelijk al gewaarschuwd door de politie, omdat hij gevaarlijk en te hard reed. Zaterdagnacht was het dus opnieuw raak. Op de A59 bij Rosmalen geldt altijd een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Maar de 22-jarige bestuurder uit het Gelderse Druten nam dat niet zo serieus. De politie hield de man staande en nam zijn rijbewijs in beslag. De man heeft ook een proces-verhaal gekregen en zijn motor kreeg een WOK-status, omdat de uitlaat te veel lawaai maakte. De WOK-status betekent dat de motor niet aan de wettelijke eisen voldoet en dat hij herkeurd moet worden.