Mooie roodkleurige maan heeft een trieste oorzaak, onze weerman legt uit

Wie zondagavond laat en zondagnacht naar de hemel keek, zag een opvallend roodkleurige maan. Weerman Floris Lafeber van Weerplaza vertelt wat er aan de hand was.

"We hadden te maken met een rookhemel", legt Lafeber maandagochtend uit in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Die rook is afkomstig uit Canada. Daar woedt een aantal bosbranden. Deeltjes zijn in de atmosfeer terechtgekomen en met de straalstroom helemaal naar onze omgeving geblazen." Die straalstroom is een heel stevige wind op heel grote hoogte.

De roodkleurige maan was boven Eindhoven goed te zien (foto: SQ Vision).

"Door de rookhemel zal de lucht niet strakblauw zijn."

De rook- en asdeeltjes hebben een afstand van zevenduizend kilometer afgelegd. Ook deze maandag merken we hier de gevolgen nog van. "Door die rookhemel zal de lucht niet strakblauw zijn." Desondanks wordt het volgens de weerman wel een mooie dag. "We hebben een frisse nacht achter de rug, met minima tussen 8 en 11 graden, dat zijn temperaturen die we lang niet hebben gehad. Maar bij voldoende zonneschijn gaat de temperatuur deze maandag stijgen naar zomerse waarden van 22 tot 25 graden. Daarbij is er veel ruimte voor de zon."

"Achter de buien wordt het beduidend koeler."