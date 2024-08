Zwaargewonde na botsing, twee auto's belanden in de sloot

Twee auto's zijn maandagochtend tegen elkaar gebotst bij de kruising van de Leemputtenweg met de Oude Molenheide in Schijndel. Door de klap botsten de auto's allebei tegen een boom, daarna kwamen ze in een sloot terecht. Een traumahelikoper is geland.

Het ongeluk gebeurde rond tien uur. De hulpdiensten kwamen met spoed naar de plek van het ongeluk. De schade is groot. Een van de auto's is aan de zijkant ingedeukt. De bestuurder van die auto raakte bekneld. De brandweer heeft zijn auto opengeknipt en de man bevrijd. Een trauma-arts heeft eerst hulp verleend, daarna is de man met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

De andere bestuurder is lichtgewond geraakt en ter plaatse behandeld. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De weg is afgesloten voor onderzoek.