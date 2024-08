Willy en René klaar met zeurende trainers: 'Alsof iemand was doodgeschoten'

"Geen voetbalwedstrijd, maar een foutenfestival." PSV-clubiconen Willy en René van de Kerkhof kijken ondanks de 3-1 zege van hun club met weinig vreugde terug op de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.. "De eerste helft was echt een drama", concludeert René. "Ik heb PSV al lang niet meer zo slecht gezien. Gelukkig draaien ze het na rust om, maar ze hadden ook 2-0 achter kunnen komen." Maar de grootste ergernis was trainer Erwin van de Looi van Heracles die de hele wedstrijd aanmerkingen had op de leiding.

"Terecht dat hij een gele kaart kreeg", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Bij elke overtreding stond hij samen met zijn assistent met twee handen in de lucht. Hij deed net alsof er iemand was doodgeschoten! En dan was het gewoon een overtreding op het middenveld. Kom op man!" Volgens de gebroeders maken steeds meer trainers zich schuldig aan opgefokt gedrag. "Ron Jans van FC Utrecht kreeg er ook een gele kaart voor", zegt Willy. "Als trainers zich niet kunnen gedragen, dan gaan ze maar op de tribune zitten. Wegwezen."

Wie van de gebroeders ook mag wegwezen is Olivier Boscagli. Tenminste, als het Engelse Brighton echt veel geld voor hem overheeft. "Ik heb het liefste dat hij bijtekent. Maar als hij dat niet wil en hij wil liever niet meer hier spelen, dan moet ie maar gaan", zegt René. Willy is dat volledig met zijn broer eens. "Niks is slechter dan spelers in je selectie die eigenlijk weg willen. Dat geldt ook voor Benitez. Boscagli is onze beste verdediger, maar dat lost technisch directeur Earnest Stewart wel op. Ik sprak hem van het weekend nog en hij verzekert me dat alles goed gaat komen. Dus daar ga ik dan vanuit."

Dat Stewart sowieso aan de bak moet om de verdediging te versterken, staat voor Willy en René buiten kijf. Volgens Willy is Ryan Flamingo bijvoorbeeld nog lang niet goed genoeg voor de basis. "Die geeft verdomme binnen een minuut twee keer een bal zomaar aan de tegenstander! Dat kan echt niet op dit niveau!" René is iets milder voor de nieuweling. "Die jongen is ook maar voor de leeuwen gegooid en die maakt een paar foutjes. Het leverde geen tegengoals op, dus dan is het niet zo erg."