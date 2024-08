Agent met trompet geslagen en mishandeld, taakstraf voor leden dweilorkest

Op de elfde van de elfde liep het vorig jaar helemaal uit de hand in Den Bosch toen leden van een carnavalsorkest slaags raakten met de politie. Het filmpje waarop te zien is hoe een orkestlid van in de zeventig hardhandig werd gearresteerd en een vrouw uit die fanfare een agent met haar trompet op zijn hoofd slaat, ging viraal. Voor de rechtbank in Den Bosch werd dinsdag duidelijk wat er nou precies is gebeurd.

Het was een elfde van de elfde, zoals altijd in Oeteldonk. De binnenstad puilde uit van de carnavalsvierders en overal was het gezellig. CV De Maystro’s had die middag gespeeld in de binnenstad en was op weg naar hun laatste optreden. Onderweg kregen ze ruzie met wat vervelende jongens en de politie kwam erbij. Er werd geduwd en getrokken en een van de leden van de Maystro’s werd gesommeerd de binnenstad onmiddellijk te verlaten. Maar in plaats van rechtsaf te gaan, zoals gevorderd door een agent, ging de man met de groep mee naar links de Parade op. Dat was de kortste weg de stad uit, zo redeneerde men. De agent zag het gebeuren en fietste de groep achterna. En toen ging het mis. Peter T. (42) zag de agent hard aan komen en trok hem achterover van zijn fiets. De 73-jarige Edmund van D. gaf de agent daarop blijkbaar een klap. Hij werd meteen gearresteerd, maar dat ging zo hardhandig dat de leden ervan schrokken en boos werden. De 49-jarige Sandra C. van de Maystro’s kon het niet meer aanzien en rende naar de agent, die bezig was om de 73-jarige man onder controle te krijgen, en gaf hem een flinke mep met haar trompet.

En daarom zaten twee van de drie verdachten dinsdag voor de politierechter. De oudste verdachte, die de agent een klap zou hebben gegeven, was ziek en moet zich later verantwoorden. Zowel Sandra als Peter betuigden spijt over wat er gebeurd is. “Het had nooit zo mogen gebeuren”, vertelden beiden. Ze waren geschrokken hoe snel het uit de hand was gelopen en hoe hardhandig de 73-jarige Van D. van hun carnavalsclub door de politie werd aangepakt. Ze hebben heel wat over zich heen gehad na het ‘trompetincident’, zo vertelden ze. Het filmpje is miljoenen keren bekeken en via social media werden ze zowel persoonlijk en als carnavalsclub bedreigd. 'Dubbel ernstig'

De officier van justitie had daar wel oog voor, maar nam hun handelen hoog op. Het aanvallen van een agent in een drukke binnenstad tijdens een evenement is dubbel ernstig, zo meende hij. Hij eiste voor het van de fiets trekken van de agent 40 uur taakstraf. Het slaan met de trompet vond hij nog een graadje erger. Sandra C. gebruikte haar trompet als wapen, oordeelde hij, en daarom eiste hij het dubbele: 80 uur taakstraf.

Rechtbanktekening van de verdachten (tekening: Eric Elich).