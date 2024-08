Trein staat lang stil bij Breda, reizigers geëvacueerd

Een trein die onderweg was naar Brussel is maandagochtend gestrand bij Breda. Na ongeveer anderhalf uur werden de reizigers geëvacueerd. Ze zijn inmiddels weer onderweg terug naar Breda.

De trein vertrok om iets voor tien uur uit Breda, maar kwam zo'n tien minuten later stil te staan. Reizigers kregen te horen dat de trein gereset moest worden. "Dat zou enkele minuten duren, maar het lukte niet", vertelt Patric Blankers. Hij was een van de reizigers die in de trein zaten. "Uiteindelijk hoorden we van de conducteur dat ze de trein niet opnieuw konden starten en dat we dus moesten wachten."