Zeker drie mensen naar het ziekenhuis na botsing met vier auto's op A58

Op de A58 bij Tilburg-Reeshof is maandagmiddag een kettingbotsing gebeurd. Vier auto's botsten daar op elkaar. Daardoor stond er in de richting van Tilburg naar Breda twaalf kilometer file en hadden automobilisten ruim een uur vertraging. Zeker drie mensen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder gebeurde het ongeluk vlakbij een tankstation, dus daar konden de auto's naartoe gesleept worden. Ook het andere verkeer is via dat tankstation verder geleid. In de andere richting, van Breda naar Tilburg, ontstond een kijkersfile. Daar hadden automobilisten acht minuten vertraging.

Rond half twee werd een van de twee rijstroken weer vrijgegeven. Daardoor nam de file snel af. Rijkswaterstaat was nog tot ongeveer twee uur bezig om alles op te ruimen. Tot die tijd konden automobilisten beter omrijden via Den Bosch.